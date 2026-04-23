В Украине потеряно до 50% урожаев: что будет с ценами на популярные фрукты

Дешевых фруктов не будет

В Украине в этом году прогнозируют значительные потери урожая абрикосов и персиков из-за аномальных весенних холодов, что может привести к дефициту и резкому росту цен.

Об этом пишет УНИАН.

По словам аналитика ассоциации «Ягодничество Украины» Дениса Миронова, потери урожая абрикосов могут составлять от 40% до 60%, а персиков — от 30% до 50%.

«Ожидается существенное снижение урожайности в 2026 году из-за февральско-апрельских холодов, которые местами могут уничтожить более половины цветочных почек», — отметил эксперт.

Больше всего пострадали центральные и южные регионы, где сады зацветают раньше и наиболее уязвимы к заморозкам.

Эксперты предупреждают, что из-за дефицита цены на эти фрукты могут вырасти на 20-80%.

«При умеренном дефиците цены вырастут на 20–30%, а в самом худшем сценарии — на 50–80%», — добавил Миронов.

Украина будет частично покрывать нехватку импортом, в частности из Турции, Греции, Испании и Молдовы, однако этого может быть недостаточно.

Напомним, война на Ближнем Востоке угрожает стабильности украинских цен из-за подорожания энергоносителей. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный прогнозирует дополнительный рост инфляции на 1,5-2,8 процентного пункта.

По данным Госстата, в марте потребительские цены в Украине выросли на 1,7%, а годовая инфляция ускорилась до 7,9%.