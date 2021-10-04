В Украине потратят около 21 млрд гривен на финансирование судебной власти

В Украине потратят около 21 млрд гривен на финансирование судебной власти

Во время проверки Госаудитслужба выявила нарушений Государственной судебной администрации на около 3 млрд гривен.

В Бюджете-2022 предусмотрено увеличение финансирования системы судебной власти: около 21 млрд гривен направят на финансирование судов, в том числе в следующем году увеличиваются заработные платы работникам аппаратов судов.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев во время Ежегодного судебного форума.

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"Направляя эти средства, обращаем внимание на эффективное использование в системе судебной власти. Этот вопрос прежде всего к главному распорядителю средств, ведь видим, что один суд получает достаточно ресурсов, а другой — значительно меньше финансирования. Поэтому Минфин думает над тем, что должен сделать главный распорядитель средств, чтобы не было таких перекосов, когда в одном суде средняя заработная плата работников аппарата от 30 тыс гривен, а в другом не хватает даже на выплату минимальной заработной платы", — отметил Роман Ермоличев.

Заместитель министра финансов добавил, что во время проверки Аудитслужба выявила нарушений Государственной судебной администрации на около 3 млрд гривен в части использования бюджетных средств.

"Такое положение дел необходимо, конечно, исправлять. Ведь суды представляют одну из ветвей власти, а их решения должны быть залогом доверия граждан Украины", — отметил спикер.

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