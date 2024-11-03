В Украине повысили налоги вопреки действующему законодательству — аналитик

Повышение налогов от 1 октября, которое недавно было принято Верховной Радой, противоречит действующему законодательству. Налоговым кодексом предусмотрено, что такие изменения могут заработать только через полгода после вступления в силу.

Об этом заявил руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский в эфире телеканала "Эспрессо".

"Это нужно для того, чтобы бизнес адаптировался к новым условиям, а также чтобы можно было просчитать свои финансовые планы и т.д. В Налоговом кодексе Украины именно об этом и идет речь. Это условие у нас нарушали всегда и все. То есть, были случаи, когда повышение налогов принималось условно 30 декабря вместе с государственным бюджетом Украины, а действовать [изменения] начинали с 1 января. Впрочем, такого, чтобы налоги повышали задним числом, еще не было", – отметил аналитик.

Илья Несходовский отметил, что таким повышением налогов предприниматели были лишены возможности компенсировать потери доходности своего бизнеса.

"Если бы он [предприниматель] это знал, то повысил бы цены для того, чтобы компенсировать потери в связи с повышением налогов. К тому же каждый бизнес разный. В частности, разная маржинальность, доходы", — добавил он.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект о повышении налогов. В частности, для части украинцев военный сбор вырастет от 1,5 до 5%. За что и сколько теперь будет платить каждый украинец и бизнес – читайте на ТСН.ua.

Паника в Сети! Все, что нужно знать о налогах: кто теперь будет платить больше

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