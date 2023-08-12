В Украине повысят цены на алкоголь: что подорожает больше всего

В Украине скоро могут повысить цены на алкоголь. Соответствующий проект готовит Минэкономики, которое позволит производителям увеличить прибыль и выиграть конкуренцию у контрафактных товаров.

Об этом пишет UBR.ua.

В частности, проект предполагает рост минимальной цены на следующую продукцию:

водка и ликероводочные – на 13%

коньяк и бренди – на 11-12%;

виски, ром и джин – на 25%;

шампанское и игристые вина – на 28%;

вина – на 62%;

сидр и некоторые продукты брожения – на 61-71%.

Заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк говорит, несмотря на то, что проект исчез с сайта Минэкономики, повышение таки будет. По его словам, рост цен выгоден честным предпринимателям, уплачивающим налоги.

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"Например, бутылка водки не может продаваться за 50 грн., если ее себестоимость 80 грн.", — говорит нардеп.

Он подчеркивает, что повысить цены у нардепов попросили сами производители.

"Винодельческая отрасль сказала: вы боретесь с тенью, почему не повышаете тогда цены?" – рассказывает Железняк.

Исполнительный директор ассоциации "Укрводка" Алина Шолохман подтверждает согласие со словами нардепа.

"Как может бутылка вина стоить дешевле, чем капучино? Минимальные цены должны выполнять свою функцию – когда они соответствуют реальным экономическим затратам", – рассказала Шолохман.

Ярослав Железняк подчеркнул, что не знает, почему соответствующий проект постановления тайно исчез с сайта Минэкономики.

Отметим, в Украине в июле 2023 года потребительские цены на продукты питания уменьшились по сравнению с июнем на 2,1%, тогда как еще в июне против мая они выросли на 0,1%.

Кроме того, на рынке рекордно упали цены на гречку, в частности, по сравнению с прошлым годом стоимость снизилась на 53%.

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