В Украине повысят пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС

Повышенное пенсионное пособие с начала следующего года получат более 2000 людей, чьи родные погибли на фронте.
В Украине от 1 января 2022 повысят минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС.
Соответствующее решение принял Кабинет министров на своем заседании 11 октября.
Выплаты установят на уровне не менее 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников, погибших на Донбассе.
Повышенное пенсионное пособие с начала следующего года получат более 2000 людей, чьи родные погибли на фронте.
"Адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее Шмыгаль рассказал детали о накопительной пенсионной системе в Украине.
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