В Украине повысят пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС

В Украине повысят пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС

Повышенное пенсионное пособие с начала следующего года получат более 2000 людей, чьи родные погибли на фронте.

В Украине от 1 января 2022 повысят минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС.

Соответствующее решение принял Кабинет министров на своем заседании 11 октября.

Также читайте В Киеве задержана группа лиц, вербовавшая ветеранов АТО воевать в Сирии

Выплаты установят на уровне не менее 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников, погибших на Донбассе.

Повышенное пенсионное пособие с начала следующего года получат более 2000 людей, чьи родные погибли на фронте.

"Адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль рассказал детали о накопительной пенсионной системе в Украине.

Читайте также:

Новости Украины: через год могут ввести обязательную накопительную пенсионную систему

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку