В Украине повысят пенсии для большинства получателей по новой бальной системе

В рамках индексации пенсий в 2024 году в Украине выплаты возрастут для абсолютного большинства получателей. Индексация произойдет по новой бальной системе.

Об этом министр соцполитики Украины Оксана Жолнович сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

Кому повысят пенсии 2024

Пенсии повысят всем украинцам, которые вышли на заслуженный отдых не позднее трех лет назад. Для этого бюджет Пенсионного фонда увеличился на 100 млрд грн. Эти деньги поступят в ПФУ из взносов из зарплат военных.

Система начисления пенсий

Как пояснила Жолнович, бальная система начисления пенсий позволит осовременить выплаты. Сейчас украинцы, вышедшие на пенсию в разные годы, но имевшие одинаковый стаж и среднюю зарплату, имеют разный расчетный размер выплаты. Однако за годы средняя зарплата в Украине выросла в несколько раз, поэтому рассчитанная по старой формуле пенсия была разной.

"Законодательство предусматривает, что если человек вышел на пенсию в 2000 году, то ему начисляли пенсию, исходя из заработка в 2000 году. Индексацию не проводили каждый год, а если и проводили, то занижали... Это несправедливость, когда люди понимают, что работали одинаковое количество лет, у них была одинаковая по покупательной способности зарплата, а вот пенсии очень отличаются", – рассказала министер соцполитики.

Именно поэтому за каждый месяц работы украинским пенсионерам насчитают баллы. Если человек получал среднюю зарплату, то ему будет начислено 10 баллов. Если зарплата была выше, то будет начислено, например, 11 баллов. А если меньше – 9 баллов.

Заметим, что эти баллы каждый год будут перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней зарплатой.

Напомним, 22 сентября премьер Денис Шмыгаль анонсировал введение в Украине бальной системы при начислении пенсий. Это должно выровнять размеры выплат людям, вышедшим на пенсию уже давно, и тем, кто сделал это недавно.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Калькулятор пенсии! Выплаты будут начисляться по-новому!

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