В Украине повысят пенсии по новым правилам: кому и насколько

В Украине состоится индексация пенсий в 2024 году и изменится система начисления пенсий – она станет бальной. Повышение пенсий ожидается в январе, марте и июле.

Детали об индексации пенсий в 2024 года рассказала министр социальной политики Украины Оксаны Жолнович, сообщает NV.

Кому перечислят пенсии в 2024 году

По словам Жолнович, выплаты перечислят "практически всем гражданам", вышедшим на пенсию позже чем через три года с момента соответствующей реформы. Ведь за последние три года пенсии более или менее соответствовали рыночной стоимости. А все пенсии, которые были до того, начислялись по заниженным коэффициентам, которые были меньше реальной стоимости.

Бальная система начисления пенсий

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Министр пояснила, что бальная система нивелирует разногласия в размерах пенсий за одинаковый страховой стаж у людей, достигшых пенсионного возраста в разные периоды.

"Новый расчет предполагает, что за каждый месяц, когда человек уплачивал страховой взнос или работал, будет вычислено соотношение его заработной платы и средней, которая была на тот месяц в тот год. То есть, планируется рассчитать реальную покупательную способность. Если мы получим сумму на уровне средней зарплаты, за это будет человеку начислено 10 баллов. Если больше, то 11-12 баллов, то есть пропорционально. Или, наоборот, меньше", – рассказала Жолнович.

У каждого украинца будет уникальное количество баллов. Благодаря этому можно будет ежегодно оценивать и сравнивать соответствующий показатель со средней зарплатой в определенном году и индексировать пенсию.

Отмечается, что в 2024 году не будет существенной индексации пенсий, ведь на это нужно около 300 млрд грн. В то же время государство выделило всего 100 млрд грн. Поэтому акцент в контексте повышения пенсий будет делаться на тех, кто получает наименьшие выплаты – это около 60% пенсионеров.

Повышение пенсий в 2024 году

Индексация пенсий в 2024 году в Украине состоится в три этапа – в январе, марте и июле.

В январе пенсии повысят тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию;

в январе и июле пенсию перечислят тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем. Это мужчины, у которых 35 лет стажа, и женщины, у которых 30 лет стажа;

в марте пенсии повысят всем, чьи выплаты должны быть индексированы по плану.

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