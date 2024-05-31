В Украине повысят тариф на электричество: что говорят в правительстве

Подсчеты до сих пор продолжаются.

В Украине вырастет тариф на электроэнергию. Накануне Кабинет министров решение не принял. Вероятно, это произойдет сегодня, 31 мая. В настоящее время продолжаются расчеты.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

"Что касается цифр, цен, изменений – все еще в процессе. Подсчеты еще продолжаются. После решения правительства можно будет комментировать", — подчеркнула она.

По словам представительницы Минэнерго, в Украине до 1 июня действует постановление о возложении специальных обязанностей.

"Уложение специальных обязанностей говорит о том, что разницу в тарифе для населения компенсируют. Несут на себе основную нагрузку наши энергогенерирующие компании — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Если не будет принято решение о продлении или возложении специальных обязанностей или изменения в тарифе тогда начнет действовать рыночный тариф. Но этого точно не будет», — сообщила Гринчук.

Напомним, в Украине повысят тариф на электричество и для некоторых потребителей стоимость может вырасти почти вдвое — до 4,80 грн за киловатт.

По информации СМИ, в Украине будет два тарифа на свет : 2,64 грн за потребление до 100 кВт-час (не изменится) и 4,8 грн за все более 100 кВт-час.

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