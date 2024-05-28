В Украине повысят тариф на электричество: сколько придется платить за свет

В Украине сильно вырастет тариф на электроэнергию. Для некоторых потребителей стоимость может вырасти почти вдвое – до 4,80 грн за киловатт.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире "Утро.LIVE".

По его словам, цена – 4,80 грн – будет действовать для тех пользователей, которые потребляют более 100 кВт в месяц. Те, кто потребляет менее 100 кВт, будут платить по старому тарифу – 2,64 грн за киловатт.

"Это основной, базовый вариант, который обсуждается. Здесь нужно еще подумать, будут ли люди платить по старому тарифу за 100 кВт, а то, что превышает 100 кВт, доплачивать по новому тарифу или вообще будут полностью платить всю цену. Этот вопрос и решается" — отмечает эксперт.

По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается. Впрочем, решения могут быть приняты уже до конца этой недели.

Напомним, решение о повышении тарифа на электроэнергию в Украине может быть принято уже до конца мая. При этом будут учитываться объемы потребления электроэнергии.

Читайте также: