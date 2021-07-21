В Украине повысят тарифы на электроэнергию — глава НКРЭКУ

НКРЭКУ хочет выровнять тарифы для промышленности и населения.

В Украине планируют выровнять тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности. Вскоре должно быть принято решение по этому механизму.

Об этом рассказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк в интервью "Экономической правде".

"Обсуждаются различные сценарии, но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", — сказал Тарасюк.

По его словам, после приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей, необходимо обеспечить адресную помощь потребителям, которые в этом действительно нуждаются.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", — подытожил глава НКРЭКУ.

Ранее сообщалось, что в Украине за год безумно выросла стоимость коммунальных услуг.

Напомним, по данным Госстата, по состоянию на конец мая украинцы задолжали за коммунальные услуги почти 68,9 млрд грн.

Как сообщалось, с осени в Украине может значительно возрасти тариф на отопление и горячее водоснабжение. Эксперты прогнозируют, что эти услуги подорожают на 40-70%, в зависимости от региона.

Подробнее о росте тарифов на тепло читайте в нашем материале "Тарифная децентрализация: почему платежки за отопление осенью вырастут до 4 тыс. грн".

Украина отказывается от белорусской и российской электроэнергии

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку