В Украине повысят цены на популярный напиток — сколько придется добавить к чеку

Круги подорожают

В проекте госбюджета на 2026 год правительство предлагает не только налог на онлайн-платформы, но и акциз на сладкие напитки.

Об этом рассказали специалисты Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Ожидается, что он принесет государству дополнительно около 8,5 млрд. грн. ежегодно.

Налог на напитки с сахаром давно стал международной практикой, отмечают экономисты.

Этот налог на сладкие напитки уже используют более 100 стран. Такой шаг имеет двойной эффект: с одной стороны наполнение бюджета, с другой — стимулирование более здорового образа жизни среди граждан.

Впрочем, украинский подход имеет свою особенность — облагать налогом планируют не только напитки с сахаром, но и с подсластителями. В мире это скорее исключение, и положение уже вызывало споры.

Следует напомнить, что идея введения такого акциза появилась еще в 2023 году, а упоминание о нем содержалось в Бюджетной декларации и Национальной стратегии доходов. Сначала его планировали отсрочить, но сейчас правительство ускорило процесс, ища дополнительные ресурсы для финансирования Сил обороны.

Чтобы налог вступил в силу с 1 января 2026 года, парламент должен принять изменения, а президент подписать закон.

Цены на Кока-Колу взлетят

Согласно проекту, ставка акциза составит 0,1 евро за литр (около 5 грн). Соответственно, двухлитровая бутылка популярной когда может подорожать около 12 грн.

Напомним, в следующем, 2026 году, потребителей в Украине ожидает новый виток роста цен на ряд товаров. Причина состоит в изменениях налогового законодательства, заложенных в проекте бюджета.