- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 701
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине появилась новая ежемесячная выплата для военных: кто может получить
Речь идет о военных, отмеченных государственной наградой «Крест боевых заслуг». Им будут начисляться помощь в размере 12 тысяч гривен.
Кабмин утвердил ежемесячную выплату для военных, награжденных «Крестом боевых заслуг».
В пресс-службе Министерства обороны рассказали, какой размер выплаты можно получить.
«Размер ежемесячной денежной выплаты для этой категории граждан будет составлять 1,5 минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день — 12 000 грн ежемесячно)», — говорится в сообщении.
Если же лицо награждено несколькими наградами, по которым имеет право на выплаты, то получать сможет только одну. За какое именно отличие выбрать можно самостоятельно. Например:
за орден «Золотая Звезда» назначается 24 тысячи грн в месяц
орден Богдана Хмельницкого всех трех степеней — 16 тысяч грн
«Крест боевых заслуг» — 12 тысяч грн
ордена «За мужество» трех степеней и княгини Ольги всех трех степеней — восемь тысяч грн.
Раньше мы писали о том, кому и на каких условиях назначается военная пенсия. Больше об этом читайте в новости.