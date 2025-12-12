ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
701
Время на прочтение
1 мин

В Украине появилась новая ежемесячная выплата для военных: кто может получить

Речь идет о военных, отмеченных государственной наградой «Крест боевых заслуг». Им будут начисляться помощь в размере 12 тысяч гривен.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Правительство дополнило перечень лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты

Правительство дополнило перечень лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты / © Associated Press

Кабмин утвердил ежемесячную выплату для военных, награжденных «Крестом боевых заслуг».

В пресс-службе Министерства обороны рассказали, какой размер выплаты можно получить.

«Размер ежемесячной денежной выплаты для этой категории граждан будет составлять 1,5 минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день — 12 000 грн ежемесячно)», — говорится в сообщении.

Если же лицо награждено несколькими наградами, по которым имеет право на выплаты, то получать сможет только одну. За какое именно отличие выбрать можно самостоятельно. Например:

  • за орден «Золотая Звезда» назначается 24 тысячи грн в месяц

  • орден Богдана Хмельницкого всех трех степеней — 16 тысяч грн

  • «Крест боевых заслуг» — 12 тысяч грн

  • ордена «За мужество» трех степеней и княгини Ольги всех трех степеней — восемь тысяч грн.

Раньше мы писали о том, кому и на каких условиях назначается военная пенсия. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
701
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie