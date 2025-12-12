В Украине появилась новая ежемесячная выплата для военных: кто может получить

Правительство дополнило перечень лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты / © Associated Press

Кабмин утвердил ежемесячную выплату для военных, награжденных «Крестом боевых заслуг».

В пресс-службе Министерства обороны рассказали, какой размер выплаты можно получить.

«Размер ежемесячной денежной выплаты для этой категории граждан будет составлять 1,5 минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день — 12 000 грн ежемесячно)», — говорится в сообщении.

Если же лицо награждено несколькими наградами, по которым имеет право на выплаты, то получать сможет только одну. За какое именно отличие выбрать можно самостоятельно. Например:

за орден «Золотая Звезда» назначается 24 тысячи грн в месяц

орден Богдана Хмельницкого всех трех степеней — 16 тысяч грн

«Крест боевых заслуг» — 12 тысяч грн

ордена «За мужество» трех степеней и княгини Ольги всех трех степеней — восемь тысяч грн.

