В Украине появилась новая монета: кому ее посвятили и какой номинал

В Украине появилась новая монета / © НБУ

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В Украине выпустили новую памятную монету, посвященную украинскому авангарду и художнице Александре Экстер. Национальный банк Украины выпустил памятную монету Украинский авангард. Александра Экстер».

Она посвящена выдающейся украинской художнице, педагогу и одной из первопроходчиц стиля ар-деко, которая стала ключевой фигурой европейского авангарда XX века. Об этом сообщают в НБУ.

Монета «Украинский авангард. Александра Экстер»

Монета открывает новое тематическое направление в нумизматической программе НБУ, в котором хотят отметить смелые эксперименты украинских художников и их вклад в мировую культуру.

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Презентация монеты состоялась на открытии выставки «Авангардистки» в Музее авангарда.

«Презентацией памятной монеты, посвященной Александре Экстер, мы начинаем новое направление. Это еще один наш шаг, чтобы вернуть свое. Дать понимание, что украинская культура, украинский авангард и модернизм были самодостаточны, и эта самодостаточность звучит на глобальном уровне», — заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Александре Экстер не нашлось места в империи, поэтому она привнесла украинский контекст в мировое наследие авангардизма.

Памятная монета изготовлена из серебра 999-й пробы в нетрадиционной форме восьмиугольника. Дизайн разработал художник Николай Коваленко, а над скульптурным воплощением работал Анатолий Демяненко.

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Монета «Украинский авангард. Александра Экстер» имеет номинал 10 гривен. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.

На аверсе монеты — цветной эскиз театрального костюма к «Испанскому танцу» работы Александры Экстер. Наверху — малый Государственный Герб Украины. Справа — вертикальная надпись «Александра Экстер» и логотип НБУ. Слева — номинал 10 гривен, надпись «Украина» и год чеканки (2026).

На реверсе монеты — зеркальный фон со стилизованным фрагментом сценографического оформления театральной сцены, воспроизводящий подход художницы к организации сценического пространства.

Монета официально введена в оборот 22 мая 2026 года. Общий тираж выпуска составляет до 5000 штук. Продажи монеты в интернет-магазине НБУ стартовали 2 июня 2026 года.

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Украинские монеты: последние новости

Напомним, Национальный банк Украины в сентябре 2026 года выпустит новую памятную монету «Червона рута — голос поколінь» номиналом 10 гривен. Она посвящена легендарной песне, ставшей культурным кодом для многих украинцев.

Монету изготовят из серебра 925 пробы и выпустят в очень ограниченном тираже — 10 тысяч штук. Эта новинка пополнит престижную серию «Украинское наследие», которую НБУ начал еще в 2005 году для фиксации знаковых явлений украинской культуры.

Ранее в рамках серии уже выходили такие известные монеты, как «Сорочинская ярмарка», «Лесная песня», «Щедрик», «Петриковская роспись», «Украинская вышиванка» и «Пасхальная радость. Писанка».

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