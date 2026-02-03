В Украине появилась новая редкая монета: какой вид она имеет

Монеты / © pexels.com

Национальный банк Украины представил новую памятную монету номиналом 5 гривен. Она посвящена самобытному гончарному искусству, сформировавшемуся в поселке Опишня Полтавской области.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Новая монета изготовлена из недрагоценного металла — нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка). Она доступна для покупки в специальной сувенирной упаковке.

Основные параметры монеты:

Номинал: 5 грн.

Тираж: 50000 штук.

Цена: 195 гривен (за одну монету в упаковке).

Дата продажи: доступна в онлайн-магазине с 3 февраля.

В НБУ отмечают важность сохранения культурной памяти, ведь опишнянская керамика является знаковым явлением украинской идентичности.

Монета / © НБУ

«Она сочетает глубокую художественную самобытность и утонченную технику исполнения, которые на протяжении веков сохраняются и передаются от поколения в поколение. В 2012 году опишнянская керамика была внесена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины», — отметили в Нацбанке.

Какой дизайн монеты

Художественное оформление монеты отражает уникальный стиль опишнянских мастеров.

Аверс (лицевая сторона). Центральным элементом аверса стала зооморфная скульптура Лев. Это работа выдающегося украинского гончара из Опишни Василия Емелененко. Композицию дополняют:

фрагменты характерного лепного декора, размещенные по бокам от скульптуры;

малый Государственный Герб Украины (справа);

надпись «УКРАИНА»;

номинал «5₴»;

год чеканки — 2025;

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

Аверс монеты / © НБУ

Реверс (обратная сторона). На оборотной стороне монеты художники изобразили стилизованную композицию, состоящую из элементов традиционного орнаментального декора. Эти узоры являются визитной карточкой опишнянских глиняных изделий. В верхней части размещена надпись полукругом: «ОПИШНЯНСКАЯ КЕРАМИКА».

Реверс монеты / © НБУ

Приобрести монету можно через официальный интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах, перечень которых указан на сайте регулятора.

Напомним, в канун зимних праздников Национальный банк Украины представил новую памятную монету «Дух Рождества», посвященную сакральным рождественским традициям украинского рода и обычаям Святого вечера. Монета символизирует родственное единство и духовную связь поколений, когда семья собирается за общим праздничным столом.

Центральным элементом аверса стал соломенный дедух как оберег рода и символ изобилия, украшенный соломенным ангелом. Композицию дополняет стилизованное окно со звездным небом, где Вифлеемская заря инкрустирована настоящим бриллиантом. На реверсе изображена традиционная рождественская трапеза с 12 блюдами, а фигуры членов семьи художественно восклицают с небесными светилами — Солнцем, Луной и звездами.

Памятная монета изготовлена из серебра 925 пробы, имеет массу 31,1 г в чистоте, номинал 10 гривен и украшена локальной позолотой и бриллиантом диаметром 1,5 мм. Тираж ограничен — до 15 тысяч экземпляров.