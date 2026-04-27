Монета с зубром / © golos.com.ua

Национальный банк Украины выпустит новую памятную монету по теме «Чернобыль. Возрождение. Зубр». На монете будет изображение чернобыльского зубра. Номинал — 5 гривен.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Национальный банк завершает монетный ряд «Флора и фауна Украины» и выпускает монету, посвященную чернобыльскому зубру. Она называется «Чернобыль. Возрождение. Зубр» и имеет номинал 5 гривен.

«Жизнь всегда находит себе дорогу, даже тогда, когда, кажется, что восстановление невозможно. Это еще раз подтверждает флора и фауна Чернобыля», — пишут в НБУ.

Там добавляют, что спустя 40 лет после Чернобыльской катастрофы на территории зоны отчуждения снова живут редкие животные: зубры, бурые медведи, лоси, рыси, лошади Пржевальского и черные аисты.

Каждому из животных НБУ посвятил монету. Завершают монетный ряд 5 гривнами с изображением зубра.

Зубры были занесены в Красную книгу Украины еще в 1980 году. Из-за браконьерства зубры на время исчезли с территории Чернобыля. Снова их заметили в 2012 году. Из-за полномасштабной войны не удалось реализовать международный проект по восстановлению их популяции. Но украинская природа не сдается.

Фото: НБУ / Facebook / © Национальный банк Украины

На аверсе монеты — колесо жизни, символизирующее возрождение природы. В центре монеты — стилизованный международный знак «Радиационная угроза» с листьями.

Вокруг изображены животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения — бурый медведь, лось, зубр, рысь, лошадь Пржевальского и аист черный.

На реверсе монеты изображен зубр в цвете.

Художницей монеты стала Наталья Фандикова. К работе также привлекли скульпторов Анатолия и Владимира Демьяненко.

Тираж монет с изображением зубра — 40 тысяч, из них 20 тысяч будут в сувенирной упаковке.

Приобрести монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банках-дистрибьюторах.

