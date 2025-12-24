В Украине появилась новая уникальная монета: какой вид она имеет и когда можно приобрести (фото)

Новая монета / © НБУ

Национальный банк Украины накануне зимних праздников представил новую памятную монету «Дух Рождества», олицетворяющую сакральные традиции украинского рода.

Об этом говорится на официальной странице.

Новая монета призвана увековечить обычаи Святого вечера, когда семья собирается за столом.

На аверсе монеты центральным элементом композиции стал соломенный старичок — традиционный украинский оберег рода и символ урожая. Его основу украшает соломенный ангел. Фон выполнен в виде окна, озаренного светом звезд, одна из которых — Вифлеемская — инкрустирована настоящим бриллиантом.

Аверс монеты / © НБУ

Реверс монеты изображает традиционную предрождественскую трапезу. Художники использовали интересный прием: образы отца, матери и детей визуально восклицают с небесными светилами (Солнцем, Луной и звездами). На столе воспроизведено 12 блюд, среди которых кутья, вареники и пышки.

Реверс монеты / © НБУ

«Наша новая памятная монета Дух Рождества вобрала в себя глубокие традиции светлого семейного праздника, которые поколениями держат украинцев вместе. И хотя многие семьи сегодня разделены расстоянием, однако в сердцах друг друга мы за общим праздничным столом», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Монета имеет высокую художественную и материальную ценность, поскольку содержит драгоценные металлы и камни.

Металл: серебро 925 пробы.

Масса в чистоте: 31,1 г.

Отделка: двусторонняя позолота и вставка бриллианта диаметром 1,5 мм.

Номинал: 10 грн.

Тираж: до 15000 штук.

Над созданием монеты работали художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харуко, а также скульпторы Анатолий Демяненко и Владимир Атаманчук.

Где и когда можно купить

Реализация памятной монеты «Дух Рождества» начнется уже в январе 2026 года. Приобрести его можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и в банках-дистрибьюторах. Актуальную информацию о наличии и стоимости можно узнать на официальных ресурсах партнеров НБУ.

Напомним, украинская памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» одержала победу в категории «Самая вдохновляющая монета» и вошла в топ-10 конкурса Coin of the Year. НБУ ввел ее в обращение 26 июля 2024 в серии «Бессмертная моя Украина». Монета номиналом 5 грн, изготовленная из нейзильбера тиражом до 50 тыс. штук, имеет символические изображения в честь спасающих жизнь медиков.