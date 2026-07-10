В Украине появится новая банкнота: какой будет купюра в 2000 гривен и в чем ее особенность (фото)

Новые 2000 гривен / © Андрей Пышный / Facebook

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Уже с 4 сентября в Украине появится новая банкнота номиналом 2000 гривен. На ней будут изображены украинский поэт-шестидесятник, правозащитник и политзаключенный Василий Стус.

Об этом во время брифинга и сообщения в facebook сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Он пояснил, что визуальный ряд гривны исторически отражает тягость нашей культуры от Киевской Руси к современности. В то же время фигура шестидесятника идеально завершает этот хронологический ряд на банкноте высшего достоинства.

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«Я не вижу фигуры, которая точнее соответствовала бы нашему времени. Василий Стус очень близок к нам. Во времени. В своих вопросах. В выборе, который он сделал», — говорится в письме Пышного.

По словам главы Нацбанка, новая банкнота будет введена в обращение 4 сентября не случайно — это день памяти Василия Стуса.

Банкнота выполнена преимущественно в фиолетово-синих и розовых тонах. Портрет поэта расположен на лицевой стороне новой купюры, а справа от него можно разглядеть подпись Стуса. Кроме того, рядом есть строки поэзии, написанной в заключении: «И свеча трепещет рассветом, который наш правнук днем назовет».

В ее дизайне есть элементы, вдохновленные мозаиками Аллы Горской: образ сокола-пустельга. В нижнем левом углу большим жирным шрифтом нанесено число «2000», перед которым — графический символ гривны «₴». Вертикальный номинал «2000» виднеется на защитной ленте справа.

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С обратной стороны изображено здание филологического факультета Донецкого национального университета, окончившего диссидент в 1959-м.

Пышный сообщил, что купюра содержит не менее 20 современных элементов защиты и графические символы. В частности, это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная «оконная» защитная лента Anima Colour — полихромная и анимированная. Этот новый элемент предназначен именно для визуального контроля. При изменении угла наклона банкноты возникает эффект движения и изменения изображения: трезубец меняется в знак гривны.

Фото купюры

Новые 2000 гривен. / © Андрей Пышный / Facebook

Новые 2000 гривен. / © Андрей Пышный / Facebook

Новые 2000 гривен. / © Андрей Пышный / Facebook

Отметим, Национальный банк в последний раз вводил самый высокий номинал банкноты 25 октября 2019 года. Тогда в обращение поступила купюра номиналом 1000 гривен с изображением академика Владимира Вернадского.

Как сообщалось, некоторые украинские 5 копеек могут стоить в сотни раз дороже номинала. Коллекционеры охотятся за редкой разновидностью монеты 1992 года, за которую готовы платить до 10 тысяч гривен.

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