В Украине появится новая монета: что о ней известно

Национальный банк Украины продолжает традицию чествования национальных символов в металле. Новинка будет номинал 10 гривен и посвящена песне, которая стала культурным кодом для многих украинцев.

Будущая монета получила символическое название — «Красная рута — голос поколений». Как сообщается в плане НБУ, этот экземпляр будет изготовлен из драгоценного металла и выпущен ограниченным тиражом.

Согласно официальным данным Нацбанка, технические параметры новинки следующие:

Материал: серебро 925 пробы;

Масса в чистоте: 31,1 г;

Диаметр: 38,6 миллиметра;

Тираж: до 10000 штук.

Выпуск монеты намечен на сентябрь 2026 года.

Новая монета «Красная рута — голос поколений» будет принадлежать к престижной серии «Украинское наследие». Нацбанк начал реализовывать эту серию еще в 2005 году, пытаясь зафиксировать в металле самые знаковые явления украинской культуры.

«Красная песня является определяющей для украинцев», — отмечают эксперты, обосновывая выбор тематики.

В эту серию уже вошли такие известные экземпляры, как:

«Сорочинская ярмарка»;

«Лесная песня»;

«Щедрик»;

«Петриковская роспись»;

«Украинская вышиванка»;

«Пасхальная радость. Писанка».

Появление монеты в обращении ожидается в начале осени. НБУ обычно реализует памятные монеты через свой интернет-магазин нумизматической продукции, а также через банки-дистрибьюторы.

Напомним, Национальный банк Украины презентовал памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную опишнянской керамике — самобытному гончарному искусству, сформировавшемуся в поселке Опишня Полтавской области.

Монета изготовлена из нейзильбера — сплава меди, никеля и цинка. Ее тираж составляет 50 тысяч экземпляров, а стоимость одной монеты в сувенирной упаковке — 195 гривен. Приобрести нумизматическую новинку можно через официальный онлайн-магазин регулятора и в банках-дистрибьюторах.

