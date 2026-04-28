В Украине появится новая монета: что о ней известно
Новинка станет частью серии, в которую уже входят легендарная «Щедрик» и «Петриковская роспись».
Национальный банк Украины продолжает традицию чествования национальных символов в металле. Новинка будет номинал 10 гривен и посвящена песне, которая стала культурным кодом для многих украинцев.
Об этом идет речь на официальном сайте.
Будущая монета получила символическое название — «Красная рута — голос поколений». Как сообщается в плане НБУ, этот экземпляр будет изготовлен из драгоценного металла и выпущен ограниченным тиражом.
Согласно официальным данным Нацбанка, технические параметры новинки следующие:
Материал: серебро 925 пробы;
Масса в чистоте: 31,1 г;
Диаметр: 38,6 миллиметра;
Тираж: до 10000 штук.
Выпуск монеты намечен на сентябрь 2026 года.
Новая монета «Красная рута — голос поколений» будет принадлежать к престижной серии «Украинское наследие». Нацбанк начал реализовывать эту серию еще в 2005 году, пытаясь зафиксировать в металле самые знаковые явления украинской культуры.
«Красная песня является определяющей для украинцев», — отмечают эксперты, обосновывая выбор тематики.
В эту серию уже вошли такие известные экземпляры, как:
«Сорочинская ярмарка»;
«Лесная песня»;
«Щедрик»;
«Петриковская роспись»;
«Украинская вышиванка»;
«Пасхальная радость. Писанка».
Появление монеты в обращении ожидается в начале осени. НБУ обычно реализует памятные монеты через свой интернет-магазин нумизматической продукции, а также через банки-дистрибьюторы.
Напомним, Национальный банк Украины презентовал памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную опишнянской керамике — самобытному гончарному искусству, сформировавшемуся в поселке Опишня Полтавской области.
Монета изготовлена из нейзильбера — сплава меди, никеля и цинка. Ее тираж составляет 50 тысяч экземпляров, а стоимость одной монеты в сувенирной упаковке — 195 гривен. Приобрести нумизматическую новинку можно через официальный онлайн-магазин регулятора и в банках-дистрибьюторах.