В Украине появится новый праздник — День работника финансовой сферы

Праздник будет способствовать чествованию труда финансистов.
Правительство одобрило проект Указа президента об установлении в Украине профессионального праздника — Дня работника финансовой сферы, который будут ежегодно отмечать 24 июля.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Именно в этот день Православная церковь отмечает память святой равноапостольной Ольги. Она первой упорядочила сбор дани (обязательный налог натурой или деньгами в пользу правителя, государства, церкви (десятина) или другого общественного объединения).
Установление профессионального праздника для работников финансовой системы будет способствовать чествованию самоотверженного труда, значительного вклада в развитие финансовой сферы и повышению престижности труда финансиста.
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