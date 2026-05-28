В Украине появится новый вид помощи: кто и сколько сможет получить
Инициатива направлена на изменение подхода к государственной поддержке граждан с низкими доходами и внедрение более унифицированной системы социальных выплат.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №15094, предусматривающий введение базовой социальной помощи для малообеспеченных семей. За документ проголосовали 235 народных депутатов.
Что предполагает документ
Документ предусматривает введение нового вида государственной поддержки — базовой социальной помощи. Она будет предоставляться по заявлению малообеспеченным семьям в случае отказа от других видов помощи, в том числе выплат на детей одиноким матерям, пособия многодетным семьям, а также помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка.
Законопроект также позволяет одновременно получать базовую социальную помощь и выплаты лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим достаточного страхового стажа для назначения пенсии.
Предполагается, что размер базовой величины будет определяться законом о Государственном бюджете на соответствующий год и не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Размер базовой величины для семьи будет устанавливаться на уровне 100% базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 100% базовой величины для каждого следующего члена семьи, а для других лиц с инвалидностью устанавливать в размерах, определенных Кабинетом министров и т.п.
Что будет включать помощь
Базовая государственная социальная помощь как унифицированный и комплексный вид социальной поддержки семей с низкими доходами будет включать:
проведение индивидуальной оценки потребностей домохозяйств с низкими доходами и составление на ее основе индивидуальных планов предоставления социальных услуг
предоставление адресной комплексной помощи семьям (выплат и социальных услуг) в соответствии с их индивидуальными потребностями
реализацию мер стимулирования трудоспособных получателей социальной помощи к возвращению на рынок труда и достижению финансовой устойчивости семьи
Ранее сообщалось, что украинцы могут получить новую финансовую помощь от Красного Креста, в рамках отдельных программ сумма поддержки превышает 10 000 гривен, однако выплаты доступны не всем регионам.