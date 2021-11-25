В Украине появится Спецфонд развития авиа и ж/д инфраструктуры в рамках "Большой стройки"

В Украине появится Спецфонд развития авиа и ж/д инфраструктуры в рамках "Большой стройки"

В Украине будет создан Спецфонд для развития авиа и железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам форума "Большая стройка: авиация и туризм".

По словам главы МИУ, в ближайшие годы в такой Спецфонд планируется привлечь около 16 млрд гривен.

Развитие авиа и железнодорожного сообщения являются отдельными направлениями программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Александр Кубраков отметил и другие новые механизмы финансирования транспортной и туристической инфраструктуры, которые сейчас прорабатываются в МИУ. Это, в частности, внедрение механизма Public Service Obligation на критически важных для государства маршрутах, по которому часть стоимости билета компенсируется из бюджета. Первый пример этого, по словам министра, есть на железной дороге. Следующей будет авиаотрасль.

"Достигнуто принципиальное согласие с авиакомпаниями по развитию внутренних авиаперевозок. Правительство прорабатывает введение ставки НДС на уровне 7% на операции по внутренним авиаперевозкам", — написал также Кубраков.

Среди приоритетных инвестиционных проектов в транспортной отрасли Александр Кубраков отметил развитие сети региональных аэропортов и превращение Борисполя в крупнейший авиахаб Восточной Европы. Международный аэропорт "Борисполь", по его словам, способен стать альтернативой для 19 аэропортов в 11 странах нашего региона.

Напомним, президент Владимир Зеленский официально объявил старт создания в Украине в рамках программы "Большая стройка" национального авиаперевозчика.