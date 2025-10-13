В Украине предлагают поднять зарплаты преподавателям "вузов": сколько будут получать

Университет имени Тараса Шевченко / © УНІАН

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев подали предложения в проект бюджета Украины на 2026 год, где предлагают предусмотреть базовые оклады для преподавателей университетов на уровне 30-40 тыс. грн.

Почему они решили это сделать, Даниил Гетманцев объяснил у себя в Telegram.

По его мнению, украинские университеты теряют людей.

«Когда зарплата низкая, то преподаватели либо уезжают за границу, либо вынуждены подрабатывать не по специальности. Молодые ученые не видят смысла оставаться, а студенты вообще не понимают — зачем начинать научную карьеру. В итоге минимальную мотивацию учить, худшее качество обучения и „старение“ коллективов», — пишет нардеп.

Гетманцев считает, что «нужны честные и прозрачные зарплаты, привязанные к квалификации, званию и стажу».

Как отмечает Liga.net, базовые оклады преподавателей в высших учебных заведениях сейчас составляют:

Ассистент — 9894 грн

Преподаватель — 10 639 грн

Старший преподаватель — 11 384 грн

Доцент — 12 129 грн

Профессор — 12 909 грн

Инициатива Стефанчука-Гетманцева (базовые оклады без надбавок):

Ассистент / преподаватель — 30 000 грн.

Старший преподаватель — 33 000 грн.

Доцент — 36 300 грн.

Профессор — 39 930 грн.

Далее к этим суммам добавляются законные надбавки (за степень, звание, стаж). Модель просчитана для бюджета и готова к внедрению.

По мнению нардепа, это даст:

Студентам — стабильных и мотивированных преподавателей.

Университетам — конкурентоспособность и меньший отток кадров.

Громадам — сильнее (заведения высшего образования) ЗВО, больше проектов и налогов в регионе.

«Цель проста: удержать и вернуть людей в высшее образование и развернуть инновации и науку через прозрачные, справедливые оклады и стабильные инвестиции в университеты», — подытожил Гетманцев.

