ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
573
Время на прочтение
2 мин

В Украине предлагают поднять зарплаты преподавателям "вузов": сколько будут получать

Стефанчук и Гетманцев предлагают поднять оклады преподавателям университетов, чтобы «спасти высшее образование».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Университет имени Тараса Шевченко

Университет имени Тараса Шевченко / © УНІАН

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев подали предложения в проект бюджета Украины на 2026 год, где предлагают предусмотреть базовые оклады для преподавателей университетов на уровне 30-40 тыс. грн.

Почему они решили это сделать, Даниил Гетманцев объяснил у себя в Telegram.

По его мнению, украинские университеты теряют людей.

«Когда зарплата низкая, то преподаватели либо уезжают за границу, либо вынуждены подрабатывать не по специальности. Молодые ученые не видят смысла оставаться, а студенты вообще не понимают — зачем начинать научную карьеру. В итоге минимальную мотивацию учить, худшее качество обучения и „старение“ коллективов», — пишет нардеп.

Гетманцев считает, что «нужны честные и прозрачные зарплаты, привязанные к квалификации, званию и стажу».

Как отмечает Liga.net, базовые оклады преподавателей в высших учебных заведениях сейчас составляют:

  • Ассистент — 9894 грн

  • Преподаватель — 10 639 грн

  • Старший преподаватель — 11 384 грн

  • Доцент — 12 129 грн

  • Профессор — 12 909 грн

Инициатива Стефанчука-Гетманцева (базовые оклады без надбавок):

  • Ассистент / преподаватель — 30 000 грн.

  • Старший преподаватель — 33 000 грн.

  • Доцент — 36 300 грн.

  • Профессор — 39 930 грн.

Далее к этим суммам добавляются законные надбавки (за степень, звание, стаж). Модель просчитана для бюджета и готова к внедрению.

По мнению нардепа, это даст:

  • Студентам — стабильных и мотивированных преподавателей.

  • Университетам — конкурентоспособность и меньший отток кадров.

  • Громадам — сильнее (заведения высшего образования) ЗВО, больше проектов и налогов в регионе.

«Цель проста: удержать и вернуть людей в высшее образование и развернуть инновации и науку через прозрачные, справедливые оклады и стабильные инвестиции в университеты», — подытожил Гетманцев.

Ранее Даниил Гетманцев объяснил, как повысить украинские пенсии до уровня ЕС.

Дата публикации
Количество просмотров
573
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie