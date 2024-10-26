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В Украине предлагают ввести обязательную накопительную пенсию: что это может изменить

В Украине предлагают ввести обязательную накопительную пенсию: что это может изменить

В Украине хотят ввести накопительные пенсии

Если законопроект будет принят, украинцев обяжут платить ежегодный накопительный взнос.

Минсоцполитики подготовило проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

Текст законопроекта опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины и до 28 октября находится на общественном обсуждении.

"Данный Закон определяет правовые, экономические и организационные основы системы общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения, целью которой является формирование пенсионных накоплений участниками системы и получение ими дополнительных к общеобязательному государственному пенсионному страхованию пенсионных выплат", – говорится в документе.

Законопроект предусматривает постепенный переход к накопительным пенсиям. В частности, предлагается уменьшать ставку ЕСВ (Единого социального взноса) в течение трех лет:

  • первый год – уменьшение с 22% до 17%;
  • второй год – до 16%;
  • третий год и дальше – 15%.

В то же время будут введены обязательные платежи в государственные или негосударственные пенсионные фонды, которые будут платить не только работникам, но и работодателям.

Обязательный накопительный взнос составит 1% базы начисления в первый год, 2% – во второй год. С третьего года этот взнос составит 3%. Его будут платить и работники, и работодатели. Кроме этого, работники смогут по желанию платить "дополнительный накопительный взнос".

Напомним, в 2024 году украинцы имеют право выйти на пенсию после достижения 60, 63 и 65 лет в зависимости от количества приобретенного страхового стажа. Для пенсионеров без достаточного количества стажа предусмотрена социальная помощь.

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