В Украине предлагают ввести обязательную накопительную пенсию: что это может изменить

Минсоцполитики подготовило проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

Текст законопроекта опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины и до 28 октября находится на общественном обсуждении.

"Данный Закон определяет правовые, экономические и организационные основы системы общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения, целью которой является формирование пенсионных накоплений участниками системы и получение ими дополнительных к общеобязательному государственному пенсионному страхованию пенсионных выплат", – говорится в документе.

Законопроект предусматривает постепенный переход к накопительным пенсиям. В частности, предлагается уменьшать ставку ЕСВ (Единого социального взноса) в течение трех лет:

первый год – уменьшение с 22% до 17%;

второй год – до 16%;

третий год и дальше – 15%.

В то же время будут введены обязательные платежи в государственные или негосударственные пенсионные фонды, которые будут платить не только работникам, но и работодателям.

Обязательный накопительный взнос составит 1% базы начисления в первый год, 2% – во второй год. С третьего года этот взнос составит 3%. Его будут платить и работники, и работодатели. Кроме этого, работники смогут по желанию платить "дополнительный накопительный взнос".

Напомним, в 2024 году украинцы имеют право выйти на пенсию после достижения 60, 63 и 65 лет в зависимости от количества приобретенного страхового стажа. Для пенсионеров без достаточного количества стажа предусмотрена социальная помощь.

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