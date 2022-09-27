В Украине прекратится производство бренда Rollton: компанию-производителя приобрел новый инвестор

Компания Маревен Фуд Европа вышла из состава вьетнамо-японского холдинга Маревен Фуд Холдингз Лимитед. Известно, что этот холдинг владеет знаками для товаров и услуг Rollton, BIGBON и другими.

С первых дней полномасштабной войны у компании возникли трудности в обеспечении работы производства – нарушение цепочки поставок, дефицит рабочего персонала и горючего, рост дебиторской и кредиторской задолженности. Несмотря на затруднение Маревен Фуд Европа, новый инвестор из Вьетнама (Jelmond Ltd.) принял решение об инвестициях в Украину путем приобретения 100% доли уставного капитала компании у Маревен Фуд Холдингз Лимитед.

Согласно условиям выхода из холдинга, после использования остатков таропаковочных материалов производство брендов Rollton и BIGBON прекратится. Также новый инвестор и компания анонсируют старт производства продуктов питания под ТМ REEVA – международным брендом, успевшим завоевать доверие миллионов потребителей в более чем 40 странах мира. Кроме того, в компании планируют изменить название, разработать новый вебсайт и айдентику.

В Маревен Фуд Европа заявляют, как раньше, так и после выхода из холдинга, среди конечных бенефицарных владельцев Общества отсутствуют граждане россии или другие подсанкционные лица, что подтверждается структурой собственности компании и выписками из торговых реестров. Также с начала полномасштабной военной агрессии рф, никаких платежей в пользу россии, резидентов рф или рб Обществом не проводилось и не будет проводиться в будущем.

В настоящее время предприятие обеспечивает рабочими местами более 500 работников, в том числе внутри перемещенных лиц. В будущем новый инвестор намерен продолжить инвестировать в развитие производственной площадки в Украине, а также планирует расширять сервис компании на производство собственных торговых марок для своих партнеров.