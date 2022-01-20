В Украине приобретает популярность солнечная энергия: в прошлом году установили 45 тыс. батарей

В Украине приобретает популярность солнечная энергия: в прошлом году установили 45 тыс. батарей

Количество вдвое больше, чем в 2020-м.

Украинцы вышли на рекорд по количеству установленных солнечных батарей: в 2021 году установили 45 тысяч.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Отмечается, что это количество вдвое больше, чем в 2020-м, сообщили в Госэнергоэффективности. В тройку лидирующих регионов по количеству установленных систем вошли Днепропетровская, Закарпатская и Тернопольская области.

По расчетам правительства, установленные солнечные системы в среднем за год могут производить около 1,4 млн. киловатт в час чистой электроэнергии. Ее хватит, чтобы обеспечить энергией 460 тысяч семей.

Как сообщалось, на крыше многоэтажки в Киеве настоящий рай для производства собственного практически бесплатного электричества и тепла. У обитателей есть и собственные солнечные батареи, и тепловые насосы, и даже — почти готовые к запуску ветряные генераторы. Как жители лишились коммунальной кабалы – в материале.