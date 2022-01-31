В Украине приостанавливает работу одна из крупнейших сетей газовых заправок

Причиной стали высокие цены на газ.

Со вторника, 1 февраля, все автозаправочные станции государственной компании "Укравтогаз" приостанавливают работу из-за низкого спроса на этот вид топлива и высоких цен на газ.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении говорится, что с 6:45 1 февраля 2022 года будет прекращена коммерческая заправка автотранспорта на АГНКС "Укравтогаз". Причиной этого называют уменьшение объема реализации CNG, рост стоимости природного газа и электроэнергии, а также неблагоприятную конъюнктуру рынка.

Ранее в компании частично закрывали некоторые АГНКС.

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"Мы так же, как и все другие промышленные предприятия Украины, покупаем газ на рынке. А на рынке на сегодняшний день цена свыше $1 000 за 1 000 кубометров. Это не позволяет нам удерживать клиентов: при такой закупочной цене мы не можем давать привлекательную цену для своих клиентов по сравнению с ценами на другие виды топлива”, — пояснил в комментарии специализированному изданию enkorr глава "Укравтогаза" Александр Ватажишин.

По его словам, такая вынужденная мера будет продолжаться до тех пор, пока цена на газ не стабилизируется.

Государственное предприятие "Укравтогаз" вошло в состав "Нефтегаза" в 2018 году. Компания имеет 90 станций во всех регионах Украины и занимает третье место на рынке продажи газа.

Напомним, ряд украинских сетей АЗС в течение прошлых выходных, с 28 по 31 января, изменили стоимость автогаза.

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