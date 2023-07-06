В Украине процветает продажа контрафактного кофе, произведенного из мальтодекстрина – Гетманцев

В Украине рынок контрафактного кофе достигает 30%, а на рынках и в интернете продают подделки мировых брендов растворимого кофе, хотя на самом деле этот продукт не имеет отношения ни к брендам, ни кофе.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

"Процветает контрафакт и подделка мировых и украинских брендов, а также продажа под брендами на рынках и через интернет того, что кофе нельзя называть, с мальтодекстрина", — заявил он.

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Гетманцев уточнил, что мальтодекстрин – это вещество, которое добавляют в кофе вместо кофе, когда делают контрафакт.

По словам нардепа, такую информацию он получил во время встречи с производителями кофе.

"Ситуация на рынке одновременно ужасна и типична для нашей страны. 30% рынка в тени. Гранулированный кофе завозится по таможенной стоимости ниже зеленого зерна", — рассказал он.

Глава финкомитета также намекнул на существование в Украине "нескольких семей "бизнесменов", которые являются "крышей" для этого бизнеса.

"Бизнес, который создает рабочие места, не требует снижения налогов, не требует льгот, требует одного — выполнить обязанность государства по обеспечению законной и прозрачной работы рынка. В этом же заинтересованы и потребители кофе, и само государство, собирающее деньги на армию. этом не заинтересованы несколько семей "бизнесменов", настроивших супер прибыльный бизнес под чужими брендами, без уплаты налогов и за счет нашего здоровья", — отметил Гетманцев.

Напомним, уже давно развенчали миф о том, что кофе — вреден. Но нужно знать, как правильно ее заваривать, чтобы извлечь максимум пользы. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

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