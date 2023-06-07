В Украине продают 5 копеек за 19 тысяч гривен: чем особенна монета (фото)

В Украине продают 5 копеек 1994 года за 19 тысяч гривен. Монета считается редкой. Ее тираж составил не более 300 экземпляров.

На аукцион медную монету выставил житель Львова. Автор объявления отметил, что она оригинальная и не подвергалась реставрации.

Вес монеты составляет 5,58 г. Ее главная особенность – гладкий гурт (ребро). На фотографиях в объявлении видно, что на нем нет насечек.

В Украине продают 5 копеек за 19 тысяч гривен/Фото: violity

Такая монета может быть сделана из магнитной или немагнитной стали, алюминия, меди, латуни и серебра. Стоимость зависит от материала. 5 копеек 1994 года с мелкими насечками на ребре также считается редкой монетой. Цены на такие экземпляры на аукционах могут достигать 8 тысяч гривен.

В Украине продают 5 копеек за 19 тысяч гривен/Фото: violity

В Украине продают 5 копеек за 19 тысяч гривен/Фото: violity

Напомним, Национальный банк Украины представил новую монету. Она имеет два варианта, они сделаны из серебра и нейзильбера. Номинал обеих монет – 5 гривен.

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