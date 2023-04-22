Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине продают дом за 15 тысяч гривен: как выглядит жилье (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2649
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине продают дом за 15 тысяч гривен: как выглядит жилье (фото)

В селе Воскресеновка Днепропетровской области за 15 тысяч гривен продают дом площадью 80 квадратов / Фото: OLX

Хотя в объявлении говорится, что недвижимость находится в жилом состоянии, судя по фото, в доме никто не живет.

В Украине можно купить дом всего за 15-17 тысяч гривен. К примеру, на Днепропетровщине или Сумщине.

Об этом пишет Obozrevanel, ссылаясь на порталы объявлений.

В селе Воскресеновка Днепропетровской области за 15 тысяч гривен продают дом площадью 80 квадратов. В доме есть собственная котельная, центральный водопровод, электричество. Есть три комнаты и участок земли площадью 50 соток. Еще одно преимущество: на расстоянии километра есть река.

"В доме есть три жилых комнаты. Продается без огорода", – говорится в объявлении. До ближайшего города всего 20 км. Хотя в объявлении говорится, что недвижимость находится в жилом состоянии, судя по фото, в доме никто не живет. Потому новым жильцам придется сделать как минимум косметический ремонт.

В доме есть три жилых комнаты/Фото: olx.ua / ©
В доме есть три жилых комнаты/Фото: olx.ua
Новым жителям придется сделать как минимум косметический ремонт/Фото: olx.ua / ©
Новым жителям придется сделать как минимум косметический ремонт/Фото: olx.ua

В селе Ивот Сумской области за 17 тысяч гривен можно купить дом площадью 50 квадратов. В доме только две комнаты, рядом участок земли площадью 30 соток. Печное отопление, нет водоснабжения. Из преимуществ – много окон, поэтому дом светлый. Однако требует как наружного ремонта, так и внутреннего.

В селе Ивот в Сумской области за 17 тысяч гривен можно купить дом площадью 50 квадратов/Фото: olx.ua / ©
В селе Ивот в Сумской области за 17 тысяч гривен можно купить дом площадью 50 квадратов/Фото: olx.ua

"Дом простой, есть печка, свет, дрова в запасе. Большой огород и все необходимое", – говорится в объявлении.

В доме только две комнаты/Фото: olx.ua / ©
В доме только две комнаты/Фото: olx.ua
Из преимуществ – много окон, поэтому светлый дом/Фото: olx.ua / ©
Из преимуществ – много окон, поэтому светлый дом/Фото: olx.ua

Напомним, риелтор дал ряд советов, как искать реальную стоимость жилья.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2649
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация