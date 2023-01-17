В Украине продают монету номиналом 1 копейка за тысячу долларов: в чем ее особенность (фото)

В Украине за 39 750 грн ($1105,45) продают монету номиналом 1 копейка. Монета была выпущена в 2010 году, а ее особенностью является материал чеканки – вместо обычной нержавеющей стали, она выполнена из серебра.

Объявление о продаже размещено на ресурсе Violity.

В описании указывается, что она не имеет дефектов и не подвергалась реставрации.

Фото: Violity

Фото: Violity

Напомним, в Нидерландах ищут нацистские сокровища – национальный архив обнародовал секретную карту.

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