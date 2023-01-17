В Украине продают монету номиналом 1 копейка за тысячу долларов: в чем ее особенность (фото)

Особенностью монеты является материал чеканки.
В Украине за 39 750 грн ($1105,45) продают монету номиналом 1 копейка. Монета была выпущена в 2010 году, а ее особенностью является материал чеканки – вместо обычной нержавеющей стали, она выполнена из серебра.
Объявление о продаже размещено на ресурсе Violity.
В описании указывается, что она не имеет дефектов и не подвергалась реставрации.
Напомним, в Нидерландах ищут нацистские сокровища – национальный архив обнародовал секретную карту.
Читайте также:
- В Британии презентовали первые банкноты с портретом Чарльза ІІІ (фото)
- Монета раскрыла правду о "фальшивом" римском императоре: невероятное открытие ученых
- Найденная в Канаде монета времен викингов озадачила ученых