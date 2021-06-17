В Украине продолжает дешеветь клубника: какие цены и качество в разгар сезона

Снижать ее стоимость производители вынуждены из-за стремительного ухудшения качественных характеристик ягоды из-за погодных условий.

В Украине снова дешевеет клубника.

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Об этом сообщает "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Отмечается, что снижать цены производители вынуждены из-за стремительного ухудшения качественных характеристик ягоды из-за погодных условий.

Если еще на прошлой неделе средние оптовые цены на клубнику в Украине не опускались ниже 25-65 грн/кг, то уже на текущей неделе они начали стремительно снижаться в южных и центральных регионах страны. В частности, сейчас там ее уже предлагают к продаже по цене 20-50 грн/кг, что в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.

Таким образом, на сегодняшний день цена на клубнику в Украине уже в среднем на 35% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления в этом сегменте уже со следующей неделе, поскольку предложение ягод на рынке продолжает расти, а вот качество наоборот — оставляет желать лучшего.

Чем полезна клубника и в каком количестве ее можно есть

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