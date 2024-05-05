В Украине продолжает дешеветь популярный овощ: какая цена сейчас

В Украине в последнее время дешевеют тепличные помидоры. Причиной называют увеличение выборки в хозяйствах по всей территории страны, а также снижение спроса в этом сегменте.

Об этом сообщает проект East Fruit.

В то же время, по данным экспертов, остаются стабильными поставки томатов с внешнего рынка, что также влияет на цены.

По состоянию на 3 мая украинские тепличные комбинаты продавали томаты не дороже 60-90 грн/кг ($1,52-2,28/кг). Это в среднем на 30% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Настолько существенно снижать цены украинские производители вынуждены из-за усиления конкуренции со стороны более дешевой импортной продукции", — говорится в сообщении.

Еще с середины апреля участники рынка сообщали о поступлении значительных объемов томатов из Турции. Сейчас их продают по 50–55 грн/кг ($1,27–1,40/кг). В то же время, спрос на помидоры в Украине остается достаточно сдержанным.

Пока украинские тепличные комбинаты отгружают томаты в среднем на 14% дешевле, чем за аналогичный период 2023 года. Игроки рынка не исключают дальнейшего снижения цен на помидоры, если темпы сбыта тепличных томатов не ускорятся.

Ранее стало известно, что в Украине, как и в других странах Восточной Европы, цены на бананы – на рекордно высоком уровне для этого периода года. Это оказывает негативное влияние на перспективы потребления.

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