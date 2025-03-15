В Украине продолжает повышаться цена на популярный овощ

На сегодняшний день цены на тепличный томат в Украине уже в среднем на 22% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На этой неделе на рынке тепличных помидоров в Украине наблюдалось усиление повышающих ценовых тенденций.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Из-за стабильно низкого спроса на эту продукцию, который наблюдался на рынке томатов за последние несколько недель, импортеры вынуждены были сократить объемы поставок. В результате предложение турецких овощей на украинском рынке значительно сократилось, что на фоне роста спроса спровоцировало очередное подорожание в данном сегменте.

Так, сегодня цена на тепличные томаты сформировались в диапазоне 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Такую ценовую тенденцию эксперты проекта объясняют сокращением предложения в Украине импортного томата, основным поставщиком которого является Турция, что связано с понижением импорта из этой страны из-за сезонного фактора.

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Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на тепличный томат в Украине уже в среднем на 22% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом участники рынка не исключали дальнейшего роста цен на эту продукцию в том случае, если поставки томатов из Турции в Украину в ближайшее время не возобновятся. Следует отметить, что реализация томатов в местных тепличных комбинатах начнется не раньше середины апреля.

Напомним, за последнюю неделю в Украине установилась тенденция роста цен на тепличные огурцы.

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