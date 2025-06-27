В Украине продолжает снижаться цена на популярную сезонную ягоду

Ожидаем доступных цен на любимую ягоду / © pixabay.com

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В Украине снова дешевеет черешня.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Снижать цены в данном сегменте производители вынуждены из-за стремительного ухудшения качественных характеристик данных косточковых из-за погодных условий.

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Если еще на прошлой неделе средние оптовые цены на черешню в Украине не опускались ниже 140-200 грн/кг ($3,37-4,81/кг), то уже на текущей неделе они начали стремительно снижаться в южных и центральных регионах страны. На данный момент производители черешни уже предлагают к продаже данную ягоду по цене 115-160 грн/кг ($2,77-3,85/кг), что в среднем на 18% дешевле, чем неделей ранее.

При этом большинство операторов рынка отмечают достаточно большой процент некондиционной продукции в текущем сезоне. Обильные осадки заметно снизили качественные характеристики черешни, и срок реализации такой ягоды довольно ограничен. В сложившейся ситуации большинство производителей приняли решение снизить отпускные цены на данные ягоды, чтобы ускорить темпы сбыта в данном сегменте.

Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на черешню в Украине все же среднем на 95% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления в данном сегменте уже со следующей недели. Свое мнение они аргументируют тем, что предложение черешни на рынке продолжает расти, а вот качество предлагаемой ягоды оставляет желать лучшего.

Напомним, в Украине ожидается подорожание всех сортов хлеба.

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