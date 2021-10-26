В Украине прогнозируют дефицит чеснока: стоимость овоща вырастет

Сейчас килограмм стоит 60–70 гривен.

На украинских рынках ожидается дефицит чеснока.

Работа рассказали в Сніданку з 1+1.

Эксперты говорят, что это связано с осеннними дождями, заморозками и засухой.

Именно поэтому продукт вырастет в цене. Сейчас чеснок можно купить за 60-70 гривен за килограмм. В некоторых областях украинцы покупают его уже за 80 гривен. Впрочем, уже до конца года эксперты прогнозируют стоимость чеснока до ста гривен за килограмм.

Как сообщалось, средние цены на продукты питания в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2020 года выросли на 14,3%. Среди продуктов питания больше подорожали сахар — на 88,0%, масло подсолнечное — на 71,7%, яйца — на 60,7%.

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