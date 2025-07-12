В Украине прогнозируют новый скачок цен на яблоки: названы главные причины

Яблоки / © Associated Press

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Стоимость яблок и груш нового урожая в Украине вырастет минимум на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Agrotimes со ссылкой на директора корпорации «Винницасадвинпром» Сергея Бойчука.

По его словам, садоводы оказались наедине с проблемами, вызванными весенними заморозками. Обращение к страховым компаниям не дали результатов — пока они не готовы покрывать убытки.

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«Мы понимаем, что у государства сейчас есть много насущных вызовов, и приоритеты часто сосредоточены на первоочередных потребностях. Однако оставлять садоводство один на один с проблемами — тоже нельзя. Мы обращались и к страховым компаниям, однако, к сожалению, пока они не готовы идти нам навстречу в этом вопросе. Однако эти проблемы существуют, и молчать о них нельзя», — отметил Бойчук.

Бойчук отмечает, что для сохранения отрасли садоводства необходима системная поддержка со стороны государства, науки и финансовых учреждений. Это позволит создать эффективные механизмы защиты и развития украинского садоводства.

Напомним, сейчас кофейный сектор переживает кризис: рекордный рост цен объясняют «идеальным штормом» засух.

Также мы писали, что в Украине резко изменилась цена на популярный салатный овощ.

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