В Украине прогнозируют существенное удорожание продуктов: какими будут цены в ближайшее время

Война, рост цены на горюче-смазочные материалы, возврат акцизов на топливо, нарушение логистических цепей, курс гривны по отношению к доллару, безусловно повлияют на рост цен в ближайшее время.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал подорожание в ближайшее время продуктов на 15%. По его словам, уже совсем скоро продуктовые товары подорожают в среднем на 15%.

По мнению экономического эксперта Александра Хмелевского, уже в ноябре украинцы будут наблюдать повышение цен. Овощи и фрукты, не смотря на сезон, подорожают в среднем на 30-35%. Из-за ограничений экспорта в ближайшие месяцы цены на муку и хлеб будут расти умеренно на 10-15%. Прогнозируется, что стоимость масла и сахара вырастет на 15–20%. Поскольку цены на такие крупы, как гречка и рис, в значительной степени зависят от импорта, поэтому девальвация гривни скажется на росте цен на эти продукты на 20-25%. Из-за массового убоя скота зимой может наблюдаться дефицит молока и молочных продуктов, а это может повлечь за собой возможное повышение цен на 30-40%. По тем же причинам соответственно подскочат и цены на мясо – примерно на 30%.

По данным НБУ, в 2022 году за неимением предложения ранней продукции из временно оккупированных южных регионов Украины дорожали фрукты и овощи. Из-за исчерпания запасов и сокращения возможностей импорта дорожали крупы, в том числе гречка и рис. Из-за разрушения основного добывающего предприятия подорожала соль. Увеличивались цены на молочные и рыбные продукты, а также на безалкогольные напитки. До конца 2022 г. стоимость необработанных продуктов, по прогнозам НБУ вырастет почти на 50%.

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