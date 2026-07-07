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В Украине проверили готовность топливного рынка к новым атакам РФ: есть ли угроза дефицита
Юлия Свириденко сообщила, что запасов горючего достаточно. При этом правительство готовит дополнительные меры безопасности для АЗС в прифронтовых регионах.
В Украине провели координационное совещание с участием операторов рынка и профильных ведомств, чтобы оценить ситуацию с обеспечением страны горючим на фоне систематических российских атак по автозаправочным станциям.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.
По ее словам, было проведено координационное совещание с участием операторов топливного рынка и представителей профильных ведомств. Основной темой стало стабильное обеспечение страны горючим, с особым вниманием к потребностям прифронтовых громад.
«Провели координационное совещание с операторами рынка и всеми причастными ведомствами по стабильному обеспечению страны горючим. В приоритете потребности прифронтовых громад», — отметила Свириденко.
Она отметила, что российские удары по автозаправочным станциям становятся системной угрозой для безопасности людей и функционирования топливной инфраструктуры.
Несмотря на это, по словам чиновника, необходимые объемы горючего в стране есть.
«Сейчас необходимые объемы горючего есть, дефицита нет. Заблаговременно реализуем комплекс решений, которые позволят и дальше гарантировать бесперебойную поставку горючего для граждан, бизнеса, Сил безопасности и обороны и критической инфраструктуры», — сообщила она.
Также во время совещания обсудили дополнительные меры безопасности для автозаправочных станций, работающих в регионах, которые регулярно подвергаются российским обстрелам.
По словам Свириденко, целью этих шагов является повышение устойчивости топливной инфраструктуры и обеспечение ее бесперебойной работы, даже в условиях постоянной угрозы атак.
Напомним, резкого скачка цен на топливо в Украине в ближайшее время не прогнозируют. Об этом ранее сказал руководитель Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.
Тем временем за последние два месяца в Украине в результате атак сгорело более 150 АЗК, а также регулярным ударам подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры.