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В Украине пройдет индексация пенсий: в Минсоцполитики назвали месяц

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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В Украине пройдет индексация пенсий: в Минсоцполитики назвали месяц

Фото: УНИАН

Министерство работает над тем, чтобы провести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией.

На фоне войны в Украине Министерство социальной политики работает над проведением индексации пенсий.

Об этом министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала в интервью изданию "Укринформ".

Она анонсировала, что индексация пенсий ожидается в апреле, а сейчас производятся соответствующие расчеты.

"Мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, такая индексация состоится в апреле. Сейчас производим расчеты", – сообщила Жолнович.

Она добавила, что в 2023 году в Украине ожидается инфляция в 28%. Однако, как отметила министр, это не значит, что именно на столько возрастут пенсии, ведь формула индексации учитывает и другие факторы.

Напомним, в начале января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в результате пенсионной реформы у 2023 году каждый пенсионер сможет получать по две выплаты: из Пенсионного фонда и накопительной системы, которую запустят в результате реформы.

Несколько ранее Шмыгаль заявлял, что, несмотря на войну, в 2023 году Кабмин проведет индексацию пенсий.

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Дата публикации
Просмотры
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