В Украине растут цены на аренду жилья: где дешевле всего снимать квартиру

В Украине растут цены на аренду жилья: где дешевле всего снимать квартиру

Количество актуальных объявлений сократилось.

Цены на аренду жилья в Украине продолжают расти.

Соответствующее исследование провела платформа по онлайн-объявлениям, рассказали в Сніданку з 1+1.

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Количество актуальных объявлений по аренде жилья за последние два месяца сократилось. Из-за этого поднялись и цены. Больше всего стоимость выросла в столице: за однокомнатную придется отдать не менее 11 тысяч гривен. В Харькове же наименьшая цена — от 6,5 тысяч гривен. В Одессе, Днепре и Львове – от 7-8 тысяч гривен.

В городах-миллионниках за двухкомнатную квартиру просят не менее 10 тысяч гривен. За трехкомнатное жилье – от 12 тысяч гривен.

К слову, в столице аренда квартиры в среднем стоит 23 тысяч гривен в месяц. В целом же, на платформе уверяют, что количество предложений зависит от местности, где сдается жилье, времени года и количества новостроек.

Как сообщалось, аренда жилья в Киеве постоянно дорожает и с начала года за январь-сентябрь цены в среднем выросли на 12%.

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