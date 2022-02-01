В Украине регистрируют меньше новых компаний: какой вид деятельности наиболее популярен

В 2020 году компаний регистрировали больше.
Около 34 тысяч новых компаний появилось в стране в течение прошлого года.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Отмечается, что это на 18% меньше, чем в 2020 году. В Оpendatabot сообщают, что общее количество юридических лиц – почти полтора миллиона.
Наиболее популярным видом деятельности среди вновь созданных компаний – это производство табачных изделий. В 2021 году их количество выросло почти на треть, а за последние два года – на 80%. Также выросло количество компаний и среди обслуживания домов и территорий, а также IT-компании.
Как сообщалось, в Киеве количество безработных уменьшилось более чем вдвое. В начале 2022 года на учете в столичной службе занятости состояли 10,2 тысяч безработных, что в 2,2 раза меньше против показателя прошлого года — 22 216 человек. Среди зарегистрированных безработных женщины составляют 61,2%, молодежь до 35 лет – 35%.
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