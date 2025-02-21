В Украине рекордно подешевел популярный овощ: в чем причина

Несмотря на снижение стоимости, белокочанная капуста в Украине сейчас стоит в 4,5 раза дороже, чем за аналогичный период в прошлом году.

На украинском рынке белокочанной капусты наблюдается значительное падение цен.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Еще на прошлой неделе предложение капусты резко возросло, ведь фермеры, ранее воздерживавшиеся от продажи, начали срочно распродавать запасы. Главная причина – ухудшение качества овощей в хранилищах.

Эта ситуация уже сказалась на рыночной стоимости капусты. Если с середины января цены росли каждый день, то теперь фермеры вынуждены их снижать. Сейчас белокочанная капуста продается по 32-38 грн/кг ($0,77-0,91/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем на прошлой неделе.

Однако некоторые хозяйства, имеющие качественные запасы, пока воздерживаются от продаж. Они уверены, что спрос на капусту вырастет ближе к концу февраля.

Рынок продолжает лихорадить, а цены на капусту могут изменяться в зависимости от дальнейшего спроса и запасов качественной продукции.

Напомним, на украинских рынках и в магазинах в течение недели снизились цены на большинство овощей борщового набора. Снижение стоимости произошло из-за ухудшения качества корнеплодов из-за длительного хранения.

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