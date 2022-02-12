В Украине рекордно подорожало домашнее сало: какая стоимость

Стоимость килограмма – от 159 грн до 171 грн.

На украинских рынках подорожало домашнее сало: средняя цена составляет 165 грн/кг.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

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Отмечается, что только за первый месяц 2022 года стоимость домашнего сала выросла в цене на 12,03 грн. Если в январе оно стоило 152,97 грн за килограмм, то в феврале – от 159 грн до 171 грн. К слову, еще полгода назад за килограмм просили более 131 грн.

Кроме того, выросло в цене также сало соленое. По сравнению с январем она подорожала на 2,07 грн: от 195,23 грн до 197,3 грн за килограмм.

Как сообщалось, украинский рынок заполнила дешевая свинина из Европы: в страну стали больше завозить мясо. За первый месяц 2022 года импорт вырос в четыре раза – до более 6,5 тыс. тонн. Ключевыми поставщиками свинины в Украину являются Дания, Нидерланды и Бельгия. К слову, 79% импорта – это свежее или охлажденное мясо. Остальное – замороженный продукт.

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