В Украине рекордно подорожало мясо: во сколько обойдется килограмм

В Украине рекордно подорожало мясо: во сколько обойдется килограмм

В стране сокращается мясное производство.

На украинских рынках и в магазинах рекордно подорожало мясо.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

По данным Госстата, больше всего за год выросло в цене куриное филе. Да, стоимость килограмма выросла на четверть.

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Также почти на 20% поднялась стоимость килограмма говядины. Цена на свинину по сравнению с прошлым годом прибавила в стоимости почти 8%.

По словам экспертов, главная причина удорожания мяса в Украине – уменьшение производства, а также удорожание энергоносителей. Они опасаются, что цены будут расти и дальше.

Как сообщалось, в Украине подорожали помидоры и свекла. За прошлую неделю стоимость томатов выросла на 7%. Килограмм стоит около 40 гривен за килограмм. Цена свеклы выросла на 4% и составляет почти 9 гривен за килограмм.

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