В Украине рекордно подорожало сало: какая стоимость

Сало стоит 185 гривен за килограмм.

На украинских рынках и в магазинах цена на сало достигла рекордной отметки.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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По данным Министерства финансов, сейчас сало стоит 185 гривен за килограмм. К слову, это на 40 гривен больше, чем средняя цена продукта в сентябре. Удорожание наблюдалось еще в октябре. Тогда стоимость стремительно выросла на 20 гривен. Потом – еще на столько же.

Средняя цена домашнего сала ниже – 134 гривны за килограмм. Однако эксперты говорят, что в скором времени цена может упасть.

Как сообщалось, в Украине рекордно подорожало мясо. По данным Госстата, больше всего за год выросло в цене куриное филе. Да, стоимость килограмма выросла на четверть. Также почти на 20% поднялась стоимость килограмма говядины. Цена на свинину по сравнению с прошлым годом прибавила в стоимости почти 8%.

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