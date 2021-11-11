В Украине рекордно подорожало сало: какая стоимость

Сало стоит 185 гривен за килограмм.
На украинских рынках и в магазинах цена на сало достигла рекордной отметки.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
По данным Министерства финансов, сейчас сало стоит 185 гривен за килограмм. К слову, это на 40 гривен больше, чем средняя цена продукта в сентябре. Удорожание наблюдалось еще в октябре. Тогда стоимость стремительно выросла на 20 гривен. Потом – еще на столько же.
Средняя цена домашнего сала ниже – 134 гривны за килограмм. Однако эксперты говорят, что в скором времени цена может упасть.
Как сообщалось, в Украине рекордно подорожало мясо. По данным Госстата, больше всего за год выросло в цене куриное филе. Да, стоимость килограмма выросла на четверть. Также почти на 20% поднялась стоимость килограмма говядины. Цена на свинину по сравнению с прошлым годом прибавила в стоимости почти 8%.
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