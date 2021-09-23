В Украине рекордно выросли цены на репчатый лук: какая сейчас его стоимость

В Украине рекордно выросли цены на репчатый лук: какая сейчас его стоимость

Эксперты связывают такую тенденцию со снижением объемов его производства.

В Украине, несмотря на высокое предложение, цены на лук достигли рекордных показателей, что может привести в дальнейшем к его импорту из других стран.

Об этом сообщает EastFruit.

Так, сейчас оптовые цены на репчатый лук на внутреннем рынке Украины являются рекордными для этого периода года. Его стоимость держится на уровне 7 грн/кг, что выше прошлогодней цены в 2,3 раза. Эксперты связывают такую тенденцию со снижением объемов производства лука в стране в этом году. Однако они не берутся делать ценовых прогнозов, что будет со стоимостью дальше.

По мнению представителей оптовой торговли, как пишет EastFruit, пока, несмотря на высокую стоимость, потребности в импорте лука нет, однако, если цены на него в Украине вырастут еще на 10% то импорт снова станет возможным.

Напомним, ранее сообщалось, что на украинских рынках ощутимо подорожали овощи "борщевого набора" и курятина.

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