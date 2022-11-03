В Украине рекордное количество пленных и их семей получат выплаты: что известно

Выплаты получают те, кто оказались в плену, начиная с 2014-го, были освобождены или до сих пор удерживаются оккупантами.

Рекордное количество освобожденных из российского плена украинцев и семьи тех, кто еще находится в неволе, получат от государства выплаты по 100 тысяч грн.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Такую помощь получат еще 465 находившихся в плену украинцев или семьи тех, кто еще находится там.

Так, комиссия признала лишенными свободы в результате российской агрессии 347 украинцев. Также выплаты назначены 118 семьям незаконно заключенных. Всем им будет выплачено по 100 тысяч гривен.

"Это беспрецедентный результат одновременно принятых решений за все время работы межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишёнными свободы вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины, и осуществлением мер, направленных на их социальную защиту", — говорится в сообщении.

В Минреинтеграции напомнили, что выплаты получают оказавшиеся в плену, начиная с 2014-го, были освобождены или до сих пор удерживаются оккупантами.

По вопросам получения единовременного пособия освобожденным лицам или выплат на правовую помощь семьям заключенных следует обращаться в Минреинтеграцию по номеру: (044) 355-14-56.

Напомним, что сегодня состоялся очередной обмен пленными, во время которого удалось освободить 107 украинских воинов, из них — 74 защитника "Азовстали".

Ранее начальник штаба полка "Азов", один из защитников "Азовстали" Богдан Кротевич ("Тавр"), сообщил, что в плену до сих пор находятся около 2 тыс. защитников Мариуполя, из них — 700 "азовцев".

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина отдала 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.