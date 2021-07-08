В Украине решили пересмотреть условия участия в программе доступной ипотеки под 7%: что планируют изменить

В Украине решили пересмотреть условия участия в программе доступной ипотеки под 7%: что планируют изменить

Таким образом, больше людей смогут воспользоваться госпрограммой.

В Украине решили ослабить условия участия в государственной программе доступной ипотеки, сообщили в Фонде развития предпринимательства.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

В частности, планируется откорректировать предельный размер первого взноса и увеличить возраст жилья, которое приобретается в кредит под 7%.

Напомним, что сейчас государственная программа "Доступного жилья под 7%" распространяется только на недвижимость построенную не ранее 2018 года. Эти требования мешают многим украинцам воспользоваться государственной программой, особенно в регионах.

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