В Украине резко дорожает хлеб: сколько будут стоить батон и ржаной в июне

Хлеб и выпечка дорожают из-за электроэнергии и горючего / © unsplash.com

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В июне 2026 года хлеб в Украине демонстрирует существенно более высокие темпы подорожания по сравнению с 2025-м. Основными факторами роста цен остаются удорожание энергоресурсов, электроэнергии для бизнеса и логистики.

Об этом в комментарии «24 Каналу» сообщила доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института аграрной экономики Светлана Черемисина.

Цены на продукты растут быстрее прошлогодних

По словам эксперта, в этом году ежемесячное подорожание хлебобулочной продукции в 1,5–2 раза превышает прошлогодние показатели.

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Для сравнения, в прошлом году ежемесячный рост цен составил до 2% на пшеничный хлеб высшего сорта и до 1,3% — на ржаной. Батон подорожал на 0,5–1%.

Несмотря на рост издержек, производители не могут полностью переводить их на потребителей из-за чувствительности спроса на социальные сорта хлеба, поэтому подорожание происходит постепенно.

Сколько хлеб стоит сейчас

С начала 2026 года цены уже заметно выросли:

хлеб пшеничный высшего сорта — до 64,55 грн/кг (+6,6%);

хлеб первого сорта — 53,42 грн/кг (+9,4%);

ржаной хлеб — 54,65 грн/кг (+6,7%);

батон — 32,47 грн за 500 г (+5,4%).

Только за май хлеб в среднем подорожал еще на 1,9–3,5% в зависимости от вида.

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Прогноз цен на июнь

По оценкам эксперта, в июне ожидается дальнейший рост цен:

пшеничный хлеб высшего сорта — до 66–67 грн/кг (+3–5%);

хлеб первого сорта — около 55 грн/кг;

ржаной хлеб — 56–57 грн/кг;

батон — 33–34 грн за 500 г.

Почему дорожает хлеб

Среди ключевых причин роста цен эксперт называет подорожание электроэнергии и энергоресурсов, увеличение расходов на логистику и горючее, рост стоимости муки, дрожжей и упаковки, дефицит кадров и повышение зарплат, а также инфляцию и девальвационные риски.

Дополнительное давление на рынок создает военная ситуация и нестабильность энергосистемы.

Она отмечает, что производители частично компенсируют затраты за счет продукции с более высокой маржинальностью, прежде всего кондитерских и сдобных изделий. Там ожидается еще более быстрый рост цен.

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По оценкам экспертов, в целом в 2026 году хлеб может подорожать примерно на 25%.

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