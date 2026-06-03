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В Украине резко дорожает хлеб: сколько будут стоить батон и ржаной в июне
Хлеб в Украине в этом году дорожает гораздо быстрее, чем в прошлом. Эксперты прогнозируют новый рост цен уже в июне.
В июне 2026 года хлеб в Украине демонстрирует существенно более высокие темпы подорожания по сравнению с 2025-м. Основными факторами роста цен остаются удорожание энергоресурсов, электроэнергии для бизнеса и логистики.
Об этом в комментарии «24 Каналу» сообщила доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института аграрной экономики Светлана Черемисина.
Цены на продукты растут быстрее прошлогодних
По словам эксперта, в этом году ежемесячное подорожание хлебобулочной продукции в 1,5–2 раза превышает прошлогодние показатели.
Для сравнения, в прошлом году ежемесячный рост цен составил до 2% на пшеничный хлеб высшего сорта и до 1,3% — на ржаной. Батон подорожал на 0,5–1%.
Несмотря на рост издержек, производители не могут полностью переводить их на потребителей из-за чувствительности спроса на социальные сорта хлеба, поэтому подорожание происходит постепенно.
Сколько хлеб стоит сейчас
С начала 2026 года цены уже заметно выросли:
хлеб пшеничный высшего сорта — до 64,55 грн/кг (+6,6%);
хлеб первого сорта — 53,42 грн/кг (+9,4%);
ржаной хлеб — 54,65 грн/кг (+6,7%);
батон — 32,47 грн за 500 г (+5,4%).
Только за май хлеб в среднем подорожал еще на 1,9–3,5% в зависимости от вида.
Прогноз цен на июнь
По оценкам эксперта, в июне ожидается дальнейший рост цен:
пшеничный хлеб высшего сорта — до 66–67 грн/кг (+3–5%);
хлеб первого сорта — около 55 грн/кг;
ржаной хлеб — 56–57 грн/кг;
батон — 33–34 грн за 500 г.
Почему дорожает хлеб
Среди ключевых причин роста цен эксперт называет подорожание электроэнергии и энергоресурсов, увеличение расходов на логистику и горючее, рост стоимости муки, дрожжей и упаковки, дефицит кадров и повышение зарплат, а также инфляцию и девальвационные риски.
Дополнительное давление на рынок создает военная ситуация и нестабильность энергосистемы.
Она отмечает, что производители частично компенсируют затраты за счет продукции с более высокой маржинальностью, прежде всего кондитерских и сдобных изделий. Там ожидается еще более быстрый рост цен.
По оценкам экспертов, в целом в 2026 году хлеб может подорожать примерно на 25%.