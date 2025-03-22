В Украине резко изменилась цена на муку: экономисты назвали причину

В марте мука вдруг подешевела, несмотря на стабильные цены на сырье.

В Украине средняя цена на пшеничную муку снизилась на 15,4% в течение марта. Крупнейшие сети украинских супермаркетов продают пшеничную муку в зависимости от сорта и производителя по цене от 18 до 33 гривен за килограмм. В то же время, с начала 2025 года цены на хлеб практически не изменились.

Об этом идет речь в итогах ежемесячного мониторинга цен на продукты ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

По данным УКАБ, в январе-феврале этого года средняя цена на муку для конечных потребителей составила 30,5 грн/кг. Но в марте цены начали падать. Так, на начало месяца средняя цена снизилась до 27,7 грн/кг, а уже через две недели упала до 25,8 грн/кг.

Впрочем, по сравнению с 2024 годом средняя цена на муку выросла более чем на 11%. То есть год назад она составила 23,2 грн/кг.

"Изменение цены [на пшеничную муку – ред.] может быть решением розничных сетей сделать скидки перед Пасхальными праздниками, ведь цены на пшеницу [сырье – ред.] в течение месяца остаются постоянными", – отметили в ассоциации.

Несмотря на колебания цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия продают по тем же ценам, что и в начале года. Батон весом 450 г в среднем стоит 29,9 грн. Мониторинг крупнейших супермаркетов показал диапазон цен от 26,7 до 39,2 грн. Но через год батон в магазинах подорожал более чем на четверть (25,63%). В минувшем марте его средняя цена составила 23,8 грн.

Напомним, стоимость яиц в Украине в ближайшее время изменится. Ожидается, что снижение спроса после Пасхи приведет к снижению цен.

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